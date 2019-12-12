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Ревнивая жена следила за мужем-таксистом из багажника 

Lenta.ru 2 часа назад
Ревнивая жена следила за мужем-таксистом из багажника
Фото: страница Chris Astudillo на Facebook
Жительница мексиканской столицы Мехико пряталась в багажнике вместе с сыном, чтобы проследить за своим мужем-таксистом Uber. Об этом сообщает сайт Unilad.
Ревнивая жена шпионила за мужем во время его ночных смен. Клиент Uber Крис Астудильо (Chris Astudillo) ехал в такси, когда водитель услышал странный звук из багажника.
Водитель открыл багажник и увидел там собственную жену с ребенком. Женщина начала кричать и пересела на переднее сидение.
Астудильо сфотографировал происходящее и опубликовал снимки на Facebook. «Представьте, что вы едете в Uber, а затем обнаруживаете, что жена водителя прячется в багажнике, чтобы шпионить за ним!» — написал он.
Один из пользователей Facebook написал: «Она больше заботится о том, чтобы шпионить за своим мужем, чем о ребенке. Надеюсь, они разведутся, и у нее заберут ребенка, она еще не готова ухаживать за ним».
Ранее сообщалось, что житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, несколько месяцев следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки при помощи специальных приложений. Программа автоматически пересылала данные на его электронный адрес и позволяла дистанционно включать и выключать определенные функции автомобиля.
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Теги:
Происшествия , Мехико
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