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В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
В Приморье затонула подводная лодка
Фото: ТАСС
Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой", — сказал собеседник агентства.
Подлодка была без экипажа и топлива. Она шла при помощи спасательного буксира на утилизацию.
В Росморречфлоте сообщили, что ожидается решение о привлечении спасательных средств для поднятия подводной лодки. Угрозы для экологии и населения нет. Рядом с подлодкой остается спасательный буксир, который вел ее на утилизацию.
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Теги:
Происшествия , Приморский Край
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