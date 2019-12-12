В России телевизор убил двухлетнего ребенка

Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.

Инцидент произошел в среду, 11 декабря. Мать мальчика приехала с ним из Улан-Удэ в село Курумкан в гости к родственникам. Днем они с сыном играли, ребенок начал танцевать. По словам матери, мальчик задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор, в результате он упал на голову ребенку. Скорую помощь вызвала соседка, которая услышала крики женщины о помощи.

Мальчик скончался в больнице от полученной травмы головы. По факту случившегося проводится проверка.