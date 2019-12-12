Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур
В мире
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
В мире
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Общество

В России телевизор убил двухлетнего ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Телевизор убил двухлетнего ребенка
Фото: РИА Новости
Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Выброшенный из окна телевизор убил петербурженку
Инцидент произошел в среду, 11 декабря. Мать мальчика приехала с ним из Улан-Удэ в село Курумкан в гости к родственникам. Днем они с сыном играли, ребенок начал танцевать. По словам матери, мальчик задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор, в результате он упал на голову ребенку. Скорую помощь вызвала соседка, которая услышала крики женщины о помощи.
Мальчик скончался в больнице от полученной травмы головы. По факту случившегося проводится проверка.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
В Германии признали «капитуляцию» перед США из-за «Северного потока-2» В Германии признали «капитуляцию» перед США из-за «Северного потока-2» В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске В европейской столице появится памятник бойцам РОА В европейской столице появится памятник бойцам РОА 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 198
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 64
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией 54
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды 10
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься»
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься» 103
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение