Мощный снежный циклон обрушился на Сахалин

Сахалин накрыл мощный снежный циклон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Регион-65 | Сахалин (@sakhalin_reg) 11 Дек 2019 в 9:49 PST Из-за обрушившегося снежного циклона на Сахалине перекрыты дороги и переправы, произошло несколько крупных ДТП. Жителям советуют не пользоваться личным транспортом и быть внимательными на улице, сообщает ИА Sakh.com. Местные жители публиковали видео с метелью в Instagram.

12 декабря на территории 13 районов объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировался снег с дождем и сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду. Температура воздуха на острове колебалась от плюс трех градусов на юге до минус 10 на севере.

По состоянию на 19:16 по местному времени (11:16 по мск) были закрыты трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, Огоньки — Невельск, Невельск — Ильинское, Ильинское — Краснополье, Стародубское — Поречье, Ильинское — Арсентьевка. На этих дорогах организованы мобильные пункты обогрева для водителей и пассажиров.

Было нарушено авиасообщение с островом Шикотан. Взлетно-посадочные полосы заносит снегом, пилоты работают в условиях низкой видимости. По информации ТАСС, перекрыта паромная переправа Холмск — Ванино между Сахалином и материковой частью Хабаровского края.

По прогнозам синоптиков, метель продолжится ночью 13 декабря на территории семи районов. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, на побережье — до 30 метров. В Южно-Курильском и Курильском районах будет ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду.