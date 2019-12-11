Из российского детсада украли новогоднюю ель

Все новости на карте

В Пионерском поселке Екатеринбурга неизвестные украли украшенную детьми новогоднюю ель из детского сада №588, пишет «Комсомольская правда»

Елка стояла во дворе детского сада. Видеокамеры зафиксировали, как двое неизвестных в черных одеяниях пробрались на территорию под покровом ночи и вынесли наряженную ель.

Сотрудники детского сада написали заявление в полицию. Похитителей ищут.

Заведующая детского сада призналась, что дети очень расстроились, когда пришли после выходных и не обнаружили собственноручно украшенную елочку.

Впрочем, родители уже решили проблему и подарили детскому саду сосну, которую заменит детям похищенную ель.