Из российского детсада украли новогоднюю ель 

В Пионерском поселке Екатеринбурга неизвестные украли украшенную детьми новогоднюю ель из детского сада №588, пишет «Комсомольская правда».
Елка стояла во дворе детского сада. Видеокамеры зафиксировали, как двое неизвестных в черных одеяниях пробрались на территорию под покровом ночи и вынесли наряженную ель.
Сотрудники детского сада написали заявление в полицию. Похитителей ищут.
Заведующая детского сада призналась, что дети очень расстроились, когда пришли после выходных и не обнаружили собственноручно украшенную елочку.
Впрочем, родители уже решили проблему и подарили детскому саду сосну, которую заменит детям похищенную ель.