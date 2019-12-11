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Происшествия

Из российского детсада украли новогоднюю ель 

Рамблер 23 минуты назад
В Пионерском поселке Екатеринбурга неизвестные украли украшенную детьми новогоднюю ель из детского сада №588, пишет «Комсомольская правда».
Елка стояла во дворе детского сада. Видеокамеры зафиксировали, как двое неизвестных в черных одеяниях пробрались на территорию под покровом ночи и вынесли наряженную ель.
Сотрудники детского сада написали заявление в полицию. Похитителей ищут.
Заведующая детского сада призналась, что дети очень расстроились, когда пришли после выходных и не обнаружили собственноручно украшенную елочку.
Впрочем, родители уже решили проблему и подарили детскому саду сосну, которую заменит детям похищенную ель.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Комсомольская правда
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