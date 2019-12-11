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Бывшая студентка историка-расчленителя рассказала о его домогательствах 

Lenta.ru 23 минуты назад
Раскрыты новые подробности о жертвах историка Соколова
Фото: РИА Новости
Бывшая студентка историка-расчленителя Олега Соколова, убившего свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко, рассказала, что он домогался ее во время одной из реконструкций. Об этом Дарья Анисович написала на своей странице во «ВКонтакте».
Анисович рассказала, что смотрела на Соколова «восторженно, как на талантливого преподавателя». По ее словам, он пригласил ее с однокурсницами на реконструкторский пикник и «полез целоваться, когда они катались на лошадях». Девушка добавила, что «с трудом отбилась».
По словам Анисович, еще одной девушке повезло меньше — у нее был роман с Соколовым, который «закончился избиением, и она еле вырвалась живой». Имя девушки она не уточнила.
В ноябре бывшая девушка Соколова в интервью «Фонтанке» рассказала, что в 2008 году собиралась расстаться с историком и съехать от него, поскольку он обманывал ее и свою недавно родившую жену. По ее словам, он постоянно угрожал и закатывал истерики, а также пытал: угрожал горячим утюгом и душил шнуром. Девушка обращалась в полицию с заявлением о жестоком избиении.
Адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что опубликованное изданием «Фонтанка» интервью — «фейк ньюс». «Если это действительно свидетель по уголовному делу, то она должна была быть уведомлена следствием о неразглашении следственной тайны и вряд ли смогла бы давать такое "сенсационное" интервью», — пояснил он.
9 ноября Олег Соколов был задержан в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой состоял в длительных отношениях и поссорился на почве ревности. Он расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. В данный момент историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где ему в течение месяца предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Александр Почуев , Олег Соколов , Фонтанка.Ру
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