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Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении в отношении него 

ТАСС + ещё 2 25 минут назад
Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов обратился в ФСБ РФ с заявлением о преступлении в отношении него, связанным с тем, что ему подкинули наркотики и применили к нему насилие. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"Сегодня Голунов был в приемной ФСБ, куда подал заявление о преступлении. С нашей точки зрения, в отношении него была допущена фальсификация доказательств, кроме того, применено насилие", — сказал адвокат.
Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.
После этого защита Голунова обратилась в Никуинский суд Москвы. В своей жалобе она просила суд признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решение о возбуждении уголовного дела, он просил суд обязать следователя устранить нарушения.
Никулинский суд отклонил эту жалобу, но Голунов и его адвокат подали ее в вышестоящую инстанцию.
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Теги:
Происшествия , Видео , Иван Голунов , ФСБ , СКР , МВД
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