Cобственников «Зимней вишни» приговорили к расплате

Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн руб. в пользу потерпевших

Рудничный районный суд Кемерова обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре. Об этом ТАСС сообщил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.

"9, 10 и 11 декабря 2019 года Рудничный районный суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 млн рублей. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом", — сказал он.