Cобственников «Зимней вишни» приговорили к расплате

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Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн руб. в пользу потерпевших 

ТАСС 2 часа назад
Рудничный районный суд Кемерова обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре. Об этом ТАСС сообщил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.
"9, 10 и 11 декабря 2019 года Рудничный районный суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 млн рублей. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом", — сказал он.
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Теги:
Происшествия , Видео , Кемерово
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