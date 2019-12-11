Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
В мире
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Общество
Найден исчезнувший российский катер
Найден исчезнувший российский катер
Происшествия

Грузины ворвались в клинику и потребовали вылечить их гениталии 

Рамблер 59 минут назад
Грузины ворвались в клинику и потребовали вылечить их гениталии
Фото: ТАСС
В Германии трое пьяных граждан Грузии ворвались в отделение неотложной помощи и подрались с персоналом. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, инцидент произошел в больнице города Шверин. Двое мужчин (31 и 40 лет) и 58-летняя женщина, которых Bild называет просителями убежища, приехали в клинику на такси и потребовали немедленного лечения.
Bild утверждает, что один из мужчин хотел срочно начать лечение от наркозависимости, а второй пожаловался на боль в гениталиях из-за переизбытка секса.
Посетители вступили в словесную перепалку с охранниками больницы, конфликт перерос в драку. Один из сотрудников службы охраны получил травму лица и упал с лестницы.
По данным полиции, из-за «крайне агрессивных людей», силой получивших доступ в процедурные кабинеты, пациентам, врачам и медсестрам пришлось укрыться в «безопасном месте».
Уроженцы Грузии также пытались напасть на приехавших в больницу полицейских и были арестованы. Теперь им вменяют нанесение опасных телесных повреждений и причинение материального ущерба.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о британке, которая рассталась с парнем, выпила десять пинт пива, впала в пьяное неистовство и напала на охранника паба и полицейского.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Комментарии 1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Bild , Германия , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Донбасс выдвинул Украине ультиматум 476
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 515
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи 33
Найден исчезнувший российский катер
Найден исчезнувший российский катер
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 51
Видео
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
00:51
Руки-Базуки накопил на квартиру в Москве
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
00:11
Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения цели ракетой «Калибр»
00:43
Опубликовано видео уничтожения цели ракетой «Калибр»
Оружие
Опубликовано видео неудачного побега убийцы из зала суда
01:52
Опубликовано видео неудачного побега убийцы из зала суда
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение