Грузины ворвались в клинику и потребовали вылечить их гениталии

Германии трое пьяных граждан Грузии ворвались в отделение неотложной помощи и подрались с персоналом. Об этом сообщает Bild

По данным издания, инцидент произошел в больнице города Шверин. Двое мужчин (31 и 40 лет) и 58-летняя женщина, которых Bild называет просителями убежища, приехали в клинику на такси и потребовали немедленного лечения.

Bild утверждает, что один из мужчин хотел срочно начать лечение от наркозависимости, а второй пожаловался на боль в гениталиях из-за переизбытка секса.

Посетители вступили в словесную перепалку с охранниками больницы, конфликт перерос в драку. Один из сотрудников службы охраны получил травму лица и упал с лестницы.

По данным полиции, из-за «крайне агрессивных людей», силой получивших доступ в процедурные кабинеты, пациентам, врачам и медсестрам пришлось укрыться в «безопасном месте».

Уроженцы Грузии также пытались напасть на приехавших в больницу полицейских и были арестованы. Теперь им вменяют нанесение опасных телесных повреждений и причинение материального ущерба.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о британке, которая рассталась с парнем, выпила десять пинт пива, впала в пьяное неистовство и напала на охранника паба и полицейского.