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Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Мурманске 

Рамблер 1 час назад
В Мурманске сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации «Правый сектор», планировавшего совершить взрыв у здания органов местного самоуправления. 36-летний россиянин был задержан в момент извлечения мощного самодельного взрывного устройства из тайника. По данному факту заведено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, ведутся следственные мероприятия по установлению иных лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Происшествия , Видео , ФСБ , Правый сектор , Мурманск
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