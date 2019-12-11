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Криминал

Брат жениха избил невесту, ее сестер и мать на свадьбе 

Рамблер 47 минут назад
Брат жениха избил невесту, ее сестер и мать на свадьбе
Фото: Facebook
Житель Уэльса Томас Риджиан Уилсон стал шафером на свадьбе своего брата, слишком много выпил и напал на невесту и ее родственниц. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, на свадьбе Стефана Уилсона и Эрин Мейсон-Джордж брат жениха «впал в пьяное неистовство». Когда родственницы Мейсон-Джордж попытались уложить братьев спать, Томас Риджиан Уилсон разозлился, заявил, что его брат не должен был жениться на этой женщине и отрекся от него.
Затем Уилсон ударил невесту брата, попытался спустить ее с лестницы, напал на ее мать, младшую сестру и хватал за шею старшую сестру. Также он повредил мебель в отеле, где проходила свадьба, и порвал рубашку управляющего отелем.
Семья Мейсон-Джордж обратилась в суд. Брата жениха признали виновным в пяти нападениях и обязали возместить ущерб. Он должен выплатить по 250 фунтов стерлингов (почти 21 тысяча рублей) невесте и одной из ее сестер, а также по сто фунтов стерлингов (более восьми тысяч) ее маме, второй сестре и управляющему. Также его приговорили к 240 часам неоплачиваемой работы в пользу государства.
Уилсон не признал вину и утверждал в суде, что невеста брата первой начала с ним драться.
Как сообщал «Рамблер», ранее на свадьбе в Ростовской области был убит один из гостей. Во время торжества гости со стороны невесты и жениха поссорились. Словесная перепалка переросла в драку, 38-летний мужчина ударил по голове 27-летнего гостя. От полученной травмы он скончался на месте.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Стефан Уилсон
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