Найден исчезнувший российский катер, судьба экипажа неизвестна

В японских водах найден катер, на котором шестеро российских рыбаков вышли в море и пропали. Экипажа на борту найденного судна не было, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, катер, экипаж которого перестал выходить на связь через несколько часов после выхода в море из посёлка Чугуевка 26 октября, был обнаружен японскими пограничниками дрейфующим неподалёку от острова Хоккайдо.

При этом о судьбе экипажа, в который входили: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, Андрей Поддубный, главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев , его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников, до сих пор ничего не известно, пишет Telegram-канал «112».

«Рамблер» ранее писал об инциденте с российским рыболовным судном «Сянхайлинь-8».

В ночь на 17 июля северокорейские пограничники захватили его, обвинив в незаконном пересечение границы. При этом в посольстве КНДР в Москве тогда заверили, что после завершения проверки инцидента, «с учетом хороших отношений между Россией и КНДР», моряки и судно будут отправлены в Россию.