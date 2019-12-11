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Найден исчезнувший российский катер, судьба экипажа неизвестна 

Рамблер + ещё 2 49 минут назад
Найден исчезнувший российский катер, судьба экипажа неизвестна
Фото: ТАСС
В японских водах найден катер, на котором шестеро российских рыбаков вышли в море и пропали. Экипажа на борту найденного судна не было, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, катер, экипаж которого перестал выходить на связь через несколько часов после выхода в море из посёлка Чугуевка 26 октября, был обнаружен японскими пограничниками дрейфующим неподалёку от острова Хоккайдо.
При этом о судьбе экипажа, в который входили: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, Андрей Поддубный, главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников, до сих пор ничего не известно, пишет Telegram-канал «112».
«Рамблер» ранее писал об инциденте с российским рыболовным судном «Сянхайлинь-8».
В ночь на 17 июля северокорейские пограничники захватили его, обвинив в незаконном пересечение границы. При этом в посольстве КНДР в Москве тогда заверили, что после завершения проверки инцидента, «с учетом хороших отношений между Россией и КНДР», моряки и судно будут отправлены в Россию.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Андрей Ярцев
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