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Угрожавшего судье воронежца отправили на принудительное лечение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 54 минуты назад
Угрожавшего судье воронежца отправили на лечение
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы поместил жителя Воронежа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье, в психиатрический стационар для экспертизы.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о помещении Квасова в психиатрический стационар для экспертизы», — огласила решение судья Евгения Николаева, передает ТАСС.
Квасова обвиняют в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, рассматривавшего дело Павла Устинова.
Кроме Квасова, в деле об угрозах Криворучко есть еще трое подозреваемых. По версии следствия, они публиковали в сети призывы к экстремистской деятельности и угрозы убийством Криворучко.
Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.
Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.
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Теги:
Происшествия , Алексей Криворучко , Евгения Николаева , ФСИН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Москва
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