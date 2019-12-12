Угрожавшего судье воронежца отправили на лечение

Угрожавшего судье воронежца отправили на принудительное лечение

Все новости на карте

Басманный суд Москвы поместил жителя Воронежа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье, в психиатрический стационар для экспертизы.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о помещении Квасова в психиатрический стационар для экспертизы», — огласила решение судья Евгения Николаева, передает ТАСС.

Квасова обвиняют в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко , рассматривавшего дело Павла Устинова.

Кроме Квасова, в деле об угрозах Криворучко есть еще трое подозреваемых. По версии следствия, они публиковали в сети призывы к экстремистской деятельности и угрозы убийством Криворучко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.