Стоматолог на гироскутере удалил зуб и попал под суд

Стоматолог из Анкориджа ( штат Аляска США ) катался на гироскутере во время операции по удалению зуба и попал под суд. Об этом сообщает Mirror

34-летнему Сету Лоухарту предъявили обвинения после появления в Сети видео с его работы. На записи видно, как врач катается на гироскутере вокруг пациентки.

Пациентка Вероника Вильгельм в этот момент была под наркозом и не знала, как работает Лоухарт. По ее словам, если бы она была в сознании, то попросила бы стоматолога этого не делать.

В отношении врача начали расследование. Теперь помимо инцидента с гироскутером ему вменяют необоснованные операции под общим наркозом: по мнению следствия, таким способом он хотел увеличить выплаты по госпрограмме Medicaid.

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В 2016 году Лоухарт выставил государству счет на два миллиона долларов за использованные им препараты. Это составило 30 процентов от всех расходов Аляски на лекарства за тот год.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США получила резонанс история американского пластического хирурга Винделл Дэвис Боутте, которая танцевала во время операций и снимала это на видео. Однажды танцующий доктор неправильно подобрала препараты для анестезии и сердце ее пациентки остановилось. Женщина выжила, но стала инвалидом.