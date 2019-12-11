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Доцент-расчленитель пишет автобиографию 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«5 лет любви». Соколов напишет книгу о своей жертве
Фото: nsn.fm
Историк Олег Соколов пишет автобиографию и посвятит ее своей возлюбленной Анастасии Ещенко, которую убил. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил его адвокат Александр Почуев.
«Ему ничего не остается делать, кроме как писать. Это единственное, что у него осталось из научной деятельности», — рассказал юрист.
Также, по его словам, написание этой книги является для Соколова «неким своеобразным видом раскаяния» — автобиографию он посвятит Ещенко, увековечив таким образом ее имя «в связи с этой трагедией» и «в связи» с пятью годами, в течение которых они любили друг друга.
Почуев отметил, что сам рекомендовал подзащитному что-нибудь написать, однако преждевременно говорить «целенаправленно», что Соколов и впрямь пишет роман или биографию.
«Я бы относился к этим стремлениям через призму того, что человек находится в стрессовом состоянии. Он находится, напомню, в специализированном психиатрическом заведении», — объяснил адвокат.
Олег Соколов — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. Анастасия Ещенко была аспиранткой СПбГУ. В ноябре, как сообщал «Рамблер», Соколов застрелил ее и расчленил.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов
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