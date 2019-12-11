Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина
Политика
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология

«5 лет любви». Соколов напишет книгу о своей жертве 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
«5 лет любви». Соколов напишет книгу о своей жертве
Фото: nsn.fm
Адвокат историка на пресс-конференции НСН рассказал, что Соколов хочет увековечить пять лет любви, в которых он пребывал со своей возлюбленной.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Дело историка Соколова: Маньяк или жертва обстоятельств?»
Адвокат историка в уголовном деле Александр Почуев рассказал о раскаянии своего подзащитного, которое нашло отражение в попытках написать книгу, посвященную убитой им девушке.
«Ему ничего не остается делать, кроме как писать. Это единственное, что у него осталось из научной деятельности. Он избрал для себя неким своеобразным видом раскаяния написание автобиографической книги, посвященной Анастасии. Он хочет увековечить ее в памяти. Не только в связи с этой трагедией, но и того времени, которое они проводили вместе. Пять лет любви. Я как защитник рекомендовал ему заняться написанием чего-то. Я бы относился к этим стремлениям через призму того, что человек находится в стрессовом состоянии. Он находится, напомню, в специализированном психиатрическом заведении. Целенаправленно говорить о том, что он пишет роман или какую-то биографию, крайне преждевременно», — отметил адвокат.
Ранее в ходе пресс-конференции адвокат рассказал, что члены исторического общества заплатили за первоначальную защиту Соколова в суде.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Национальная Служба Новостей: последние новости
Напавший на Памфилову уроженец Казахстана признан психбольным Напавший на Памфилову уроженец Казахстана признан психбольным ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Тефтелева ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Тефтелева Стали известны подробности убийства в Москве студентки РУДН Стали известны подробности убийства в Москве студентки РУДН
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Национальная Служба Новостей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 135
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина 791
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине 8
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 125
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге 1
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение