Историку Соколову грозит иск на 10 миллионов

Историку Соколову, расчленившему аспирантку-сожительницу, грозит иск на 10 млн рублей за моральный ущерб

Мать зверски убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признанная потерпевшей по уголовному делу, предъявит к историку и доценту этого вуза Олегу Соколову гражданский иск. Размер компенсации морального вреда еще не определен, но он вряд ли составит менее 10 миллионов рублей, сообщила "Фонтанке" 12 декабря адвокат Александра Бакшеева.

"Родители [Анастасии] пока не готовы обсуждать конструктивно такие вопросы. Сорока дней со дня убийства еще не прошло. Но такой вопрос обязательно поднимем, — уточнила она. — Учитывая, что фотографии определенного содержания попали в СМИ, речь должна идти о сумме не менее 10 миллионов рублей. Можно и сто миллионов затребовать, но есть реалии".

С момента убийства Ещенко прошел месяц. По словам адвоката, до сегодняшнего дня ни с матерью погибшей, ни с ней самой не пытались связаться представители Соколова. Лишь утром 12 декабря ей написал адвокат Почуев : "Считаю необходимым обсудить аспекты нашего общего дела, но с разных сторон. Жду звонка".

"На извинения вроде не очень похоже", — добавила Бакшеева.

Сторона потерпевшей не готова проявить снисхождение к Соколову, говорит она.

Александра Бакшеева также считает, что защита Соколова пытается создать условия для признания его невменяемым или переквалификации обвинения со статьи об убийстве на статью об убийстве в состоянии аффекта, а также сделать образ историка достойным большего сочувствия. "Я долго наблюдала в СМИ за тем, что транслирует сторона защиты, что транслирует Соколов. Могу выделить несколько блоков информации. Первый: на Соколова "проводилась" массивная травля, суды. Второй: Александр Почуев говорил о влиянии полнолуния на психическое состояние обвиняемого, заявлял, что он может потерять рассудок", — отметила Бакшеева.

По ее словам, защита историка придерживается "очевидно продуманной позиции".

"Эксперты будут принимать решение [о психическом состоянии Соколова]. Эксперты тоже находятся не в вакууме, а в СМИ такие вещи публикуются", — объяснила адвокат потерпевшей стороны.

Адвокат Соколова Александр Почуев в разговоре с РБК опроверг обвинения в попытках повлиять на экспертов через прессу. "Никаких инфоповодов мы не создаем, а просто вынуждены реагировать на ту травлю, которая развернулась в СМИ. Коллега признает тот факт, что активно формируется общественный вердикт. Мы хотим иметь право на ответное слово, хотим показывать не только ужасную сторону этой трагедии, но и человеческую", — заявил он. Почуев также попросил "оказать содействие в конструктивном урегулировании последствий этой трагедии, а не создавать информационные поводы".

В среду Почуев заявил, что Соколов мог решиться на преступление под действием лекарств.

"Он пожилой человек и принимал ряд препаратов. Кроме того, накануне вместе с Анастасией [Ещенко] они принимали противовирусные лекарства. У защиты возникли вопросы, могло ли это в сочетании с алкоголем повлиять на возбудимость, мог ли он потерять контроль над собой. Сам по себе он человек эмоциональный", — сказал защитник.

Ранее адвокат говорил, что отрабатываются версии самооговора и самообороны. Версия о медикаментах при этом не звучала.

В четверг Почуев также сообщил о направлении в СК РФ ходатайства о допросе девушек, заявивших, что пострадали от действий историка Соколова. "Все якобы потерпевшие лица дадут расписку об уголовной ответственности о даче заведомо ложных показаний, в случае клеветы они понесут установленную законом ответственность. Первое ходатайство о допросе [девушки, заявившей о том, что она пострадала от действий Соколова] направлено сегодня мною в СК РФ", — сказал адвокат. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире — фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. 24-летняя девушка была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп ручной пилой, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире 63-летнего доцента нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель, будучи основателем российского движения военно-исторической реконструкции был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же СК проверяет профессора на причастность к другим преступлениям.

После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой , Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди. Одному из них, ученому Владимиру Сорокину , спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу, который был "при погонах".