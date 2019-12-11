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Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси 

Рамблер 56 минут назад
Шесть человек стали жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити. Стрельбу открыли мужчина и женщина, которые забаррикадировались в местном супермаркете. Сообщается, что вооруженные преступники отстреливались от полицейских, один сотрудник правопорядка и несколько очевидцев происшествия погибли на месте, двое правоохранителей получили ранения. Перестрелка длилась на протяжении нескольких часов, после чего нападавших удалось ликвидировать. Район бойни оцеплен, мотивы преступников еще предстоит установить.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Происшествия , Видео , Джерси-Сити
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