Шесть человек стали жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити. Стрельбу открыли мужчина и женщина, которые забаррикадировались в местном супермаркете. Сообщается, что вооруженные преступники отстреливались от полицейских, один сотрудник правопорядка и несколько очевидцев происшествия погибли на месте, двое правоохранителей получили ранения. Перестрелка длилась на протяжении нескольких часов, после чего нападавших удалось ликвидировать. Район бойни оцеплен, мотивы преступников еще предстоит установить.
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
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