Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Нормандский саммит": Меркель признала победу Путина
"Нормандский саммит": Меркель признала победу Путина
Политика
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Политика

В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови
Фото: РИА Новости
Прохожие обнаружили в центре Москвы жестоко избитую женщину — по предварительным данным, ее могли изнасиловать.
Как сообщает в среду УВД по Центральному округу, женщину в крови нашли накануне в арке дома в Потаповском переулке (Басманный район).
"По данному адресу незамедлительно были направлены полицейские и вызвана бригада скорой помощи. Они отправили женщину в медицинское учреждение", — говорится в релизе.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у 34-летней пострадавшей врачи диагностировали ушиб головного мозга и ушибленную рану головы. Кроме того, у медиков есть подозрение, что пострадавшую изнасиловали.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Названа причина смерти Лужкова Названа причина смерти Лужкова В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика 
Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нормандский саммит»: Меркель признала победу Путина
«Нормандский саммит»: Меркель признала победу Путина 465
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 24
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Украине напомнили о «долгах Януковича»
Украине напомнили о «долгах Януковича» 45
ЧП в Керченском проливе: Украину не хотят защищать
ЧП в Керченском проливе: Украину не хотят защищать 356
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение