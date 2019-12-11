В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови

Прохожие обнаружили в центре Москвы жестоко избитую женщину — по предварительным данным, ее могли изнасиловать.

Как сообщает в среду УВД по Центральному округу, женщину в крови нашли накануне в арке дома в Потаповском переулке (Басманный район).

"По данному адресу незамедлительно были направлены полицейские и вызвана бригада скорой помощи. Они отправили женщину в медицинское учреждение", — говорится в релизе.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у 34-летней пострадавшей врачи диагностировали ушиб головного мозга и ушибленную рану головы. Кроме того, у медиков есть подозрение, что пострадавшую изнасиловали.

Обстоятельства случившегося выясняются.