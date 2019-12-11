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Политика

Стрельба в США оказалась атакой на евреев 

Lenta.ru 1 час назад
Стрельба в США оказалась атакой на евреев
Фото: CBS News / YouTube
Стрельба в американском Нью-Джерси, в результате которой погибли шесть человек, могла быть атакой на еврейское население. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Sky News.
Как стало известно журналистам, двое вооруженных мужчин открыли огонь в супермаркете кошерных продуктов. Им удалось лишить жизни троих человек, по меньшей мере двое из которых были представителями местной общины евреев-хасидов. Незадолго до этого преступники застрелили полицейского Джозефа Силса.
Перестрелка с подоспевшими на место происшествия правоохранителями длилась около четырех часов. В результате оба нападавших были ликвидированы, трое полицейских получили ранения. Следователи в данный момент выясняют причины нападения, полиция на ближайшие недели усилит патрули вблизи синагог и других еврейских учреждений.
В октябре 27-летний немец Штефан В. с помощью самодельного оружия попытался атаковать синагогу во время религиозного праздника Йом Киппур. Ему не удалось попасть внутрь, и он застрелил проходившую мимо женщину и продавца в лавке с кебабами, после чего не смог скрыться от полиции и был задержан.
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Теги:
Происшествия , В мире , Sky News , США
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