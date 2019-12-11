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СК завершил расследование по делу о нападении на Эллу Памфилову 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Памфилова рассказала, как дала отпор нападавшему
"Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством", — сказала она.
"Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — заключила Петренко.
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Теги:
Происшествия , Видео
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