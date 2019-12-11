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Политика

Девушка рассталась с парнем и с горя напала на полицейского 

Рамблер 1 час назад
Девушка рассталась с парнем и с горя напала на полицейского
Фото: Cavendish Press
Жительница английского Болтона Фиби Парк выпила десять пинт пива, впала в пьяное неистовство и напала на охранника паба и полицейского. Об этом сообщает Daily Star.
Безработная 25-летняя Парк проводила свой день в пабе Dragon Fly. Посетители заведения слышали, как она жаловалась на расставание с бойфрендом.
В конце концов девушка напилась так сильно, что ее выпроводили из паба. Парк оказалась на улице со стаканом пива в руке. Когда охранник соседнего паба попросил ее убрать напиток, она кинула стакан в него и начала пинать стоявший рядом BMW. Охранник пытался остановить ее, но она укусила его за руку и начала бить.
Когда приехала полиция, ситуация усугубилась. Парк выскользнула из наручников и укусила офицера.
«Гребаные придурки, гребаные свиньи, эти наручники слишком тугие», — кричала она на всю улицу.
Девушка провела день в камере полицейского участка. Она заявила, что ничего не помнит об инциденте. По данным Daily Star, в день, проведенный в полиции, она должна была выйти на новую работу.
Парк предъявили три обвинения в нападении. Девушку обязали возместить нанесенный ущерб и разрешили растянуть выплаты на два года из-за ее материального положения. Также ей назначили 120 часов неоплачиваемой работы в пользу государства.
Адвокат девушки рассказал, что во время инцидента она принимала лекарства от депрессии.
«В тот день она рассталась со своим партнером, это стало причиной, почему она столько выпила», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее 42-летний британец поджег себя из-за расставания с девушкой. Подруга бросила его после месяца отношений, он пришел к пабу, в котором она работает, и облил себя бензином. Мужчина попал в больницу в критическом состоянии.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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