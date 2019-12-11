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Армия

Полицейскую уволили после секса с «уязвимым» мужчиной 

Рамблер 27 минут назад
Полицейскую уволили после секса с «уязвимым» мужчиной
Фото: Reuters
В Северном Уэльсе офицера полиции Андреа Гриффитс отправили в отставку и судили из-за сексуальной связи с мужчиной, имеющим «личные и медицинские проблемы». Об этом сообщает Daily Star.
Гриффитс, офицер полиции с 2001 года, в 2015-м начала работать с этим человеком, координируя его контакты с полицейскими. Мужчина был связан с полицией как предполагаемая жертва сексуальных преступлений.
Суд пришел к выводу, что Гриффитс находилась при исполнении, была в доверительных отношениях с мужчиной и знала о его уязвимостях, но все равно начала неуместные отношения с ним.
Суд установил, что офицер имела возможность дистанцироваться от мужчины, но предпочла не делать этого. Гриффитс признали виновной в грубых проступках. Отставку сочли достаточным для нее наказанием.
В заявлении, зачитанном адвокатом Гриффитс, женщина признала, что ей не следовало вступать в сексуальный контакт с мужчиной. Она заявила, что глубоко сожалеет об этом.
Как сообщал «Рамблер», 60-летняя британка шантажировала женатого мужчину сексуальной фантазией и получила от него 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Мужчина рассказал ей о своей фантазии заняться сексом втроем. Британка согласилась воплотить его мечту вместе со своей подругой, а когда он передумал, начала шантажировать. Кокс заявила, что бойфренд ее подруги узнал о планах мужчины, разозлился и может убить его, если тот не заплатит.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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