Полицейскую уволили после секса с «уязвимым» мужчиной

В Северном Уэльсе офицера полиции Андреа Гриффитс отправили в отставку и судили из-за сексуальной связи с мужчиной, имеющим «личные и медицинские проблемы». Об этом сообщает Daily Star

Гриффитс, офицер полиции с 2001 года, в 2015-м начала работать с этим человеком, координируя его контакты с полицейскими. Мужчина был связан с полицией как предполагаемая жертва сексуальных преступлений.

Суд пришел к выводу, что Гриффитс находилась при исполнении, была в доверительных отношениях с мужчиной и знала о его уязвимостях, но все равно начала неуместные отношения с ним.

Суд установил, что офицер имела возможность дистанцироваться от мужчины, но предпочла не делать этого. Гриффитс признали виновной в грубых проступках. Отставку сочли достаточным для нее наказанием.

В заявлении, зачитанном адвокатом Гриффитс, женщина признала, что ей не следовало вступать в сексуальный контакт с мужчиной. Она заявила, что глубоко сожалеет об этом.

Как сообщал «Рамблер», 60-летняя британка шантажировала женатого мужчину сексуальной фантазией и получила от него 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Мужчина рассказал ей о своей фантазии заняться сексом втроем. Британка согласилась воплотить его мечту вместе со своей подругой, а когда он передумал, начала шантажировать. Кокс заявила, что бойфренд ее подруги узнал о планах мужчины, разозлился и может убить его, если тот не заплатит.