Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина
Политика
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология

В Саратове электричка насмерть сбила девушку в наушниках 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
В Саратове электричка насмерть сбила девушку
Фото: РИА Новости
Девушка погибла в среду под колесами электрички в Саратове, когда в наушниках переходила железнодорожные пути на красный свет, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, около 6.20 (5.20 мск) на 849-м километре перегона станций "Площадь Ленина" — "Молодежная" 29-летняя девушка переходила железную дорогу в установленном для этого месте, но на запрещающий сигнал светофора, поскольку приближался электропоезд сообщением Аткарск — Саратов.
"Локомотивная бригада, увидев девушку, незамедлительно подала сигналы световые и большой громкости. Девушка продолжала идти, не реагируя на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, продолжая подавать сигналы большой громкости, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Местная жительница скончалась на месте происшествия. На ней были надеты наушники", — говорится в сообщении.
Следователи по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Названа причина смерти Лужкова Названа причина смерти Лужкова В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Комментарии 
Теги:
Происшествия , СКР , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 127
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина 790
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине 8
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 125
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге 1
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение