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Политика

В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля 

РИА Новости 2 часа назад
Бизнесмена ранили из винтовки возле отеля
Фото: © РИА Новости / Питалев Илья
Известный черногорский бизнесмен Миодраг Дака Давидович был ранен в Белграде во вторник вечером выстрелом из снайперской винтовки, сообщает сайт сербской газеты "Вечерние новости".
Нападение произошло возле фешенебельного конгресс-отеля "Краун Плаза" в районе сербской столицы под названием Новый Белград. Этот отель регулярно выбирается местом размещения для различных международных делегаций. Именно здесь в 2000 году был убит лидер сербских ополченцев в годы войны в Югославии 1991-1995 годов, криминальный авторитет и один из влиятельнейших людей своего времени в Сербии Желько Ражнатович по прозвищу "Аркан" (отель в то время носил название "Интерконтиненталь").
В момент покушения Давидович находился в компании епископа Будимлянско-Никшичского Йоанникия. По предварительной информации, пострадавший был перевезен в частную клинику, его жизнь находится вне опасности. Автомобиль со снайперской винтовкой внутри, предположительно, использовавшейся при нападении, был найден позже подожженным в том же районе города.
Миодраг Дака Давидович в Черногории имеет репутацию оппозиционного бизнесмена и большого ктитора (покровителя) Сербской православной церкви, владеет компанией "Нексан", осуществляющей деятельность в самых различных областях от строительства до производства алкоголя. В 2016 году его компания выкупила у российской группы "Метрополь" некогда самый престижный в черногорском курортном городе Будва отель "Адмирал". На момент сделки гостиница требовала реконструкции и значительных инвестиций.
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Теги:
Происшествия , В мире , РПЦ
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