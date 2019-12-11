Медсестра украла младенца для бездетной тети

Медсестра из пакистанской провинции Белуджистан украла из больницы новорожденную близняшку для своей бездетной тети. Об этом сообщает BBC News.

Согласно полицейскому отчету, в среду, 4 декабря, Абдул Хамид (Abdul Hamid) отвез беременную Джамилу Биби (Jamila Bibi) в больницу города Лоралай. После родов семье передали новорожденную девочку и разрешили отвезти ее и новоиспеченную мать домой.

Биби окончательно пришла в сознание только в пятницу, 6 декабря. К этому моменту ребенок, с которым она вернулась из больницы, скончался. «Она спросила, где ее вторая девочка, — рассказал Хамид журналистам. — Ее вопрос поверг нас в ужас».

Хамид немедленно обратился в полицию, после чего дежурную родильного отделения задержали. Медсестра во всем созналась и сообщила патрульным адрес, куда она увезла новорожденную.

Выяснилось, что совершить кражу помогали две коллеги. Медработница отдала девочку тете, которая 17 лет состояла в браке, но не могла забеременеть. По ее словам, родственница очень хотела ребенка.

Полиция арестовала зачинщицу похищения, ее тетю и двух соучастниц. Их имена не разглашаются. Украденную девочку вернули матери.

В 2018 году сообщалось, что в Индии похититель украл ребенка на глазах у заработавшегося отца. Через шесть часов его арестовали, а девочку вернули родителям.