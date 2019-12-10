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Названа возможная причина гибели издателя «Тинькофф Журнала» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Названа причина гибели издателя «Тинькофф Журнала»
Фото: Alexander Rai, Facebook
Александр Рай и его супруга были найдены мертвыми в своей квартире в Москве.
В Москве найдены мертвыми издатель известного медиа «Тинькофф Журнал» Александр Рай с женой. Трагедия произошла восьмого декабря. По информации Baza, предварительной причиной смерти является тяжелое отравление. Пока неизвестно каким веществом отравилась пара, и как оно попало в организм.
Тела Александра и его супруги обнаружила мать погибшей. Как передает издание, дочь девятого декабря не отвечала на звонки. В конце концов трубку поднял 5-летний сын Александра и сказал бабушке, что он очень голоден, а «мама и папа долго спят».
В компании выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра. Редакция решила приостановить выпуск журнала десятого и одиннадцатого декабря.
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Теги:
Происшествия , Москва
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