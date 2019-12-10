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Политика

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Студентку РУДН убили в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, тело девушки со связанными ногами и пробитой головой, завернутое в одеяло, обнаружили на балконе квартиры бабушка с дедушкой. 20-летняя Анна не выходила на связь с выходных, в последний раз дедушка, он же ее опекун, навещал внучку в субботу: та приболела, и он решил привезти лекарства. На следующий день родственник попытался дозвониться до девушки, но та не брала трубку, а затем написала сообщение со словами «дедуля, я плохо себя чувствую».
Мужчина, настороженный тем, что Анна никогда не называла его «дедулей», решил проведать ее еще раз. Дверь в квартиру с мертвой девушкой была заперта на ключ снаружи.
Родственники девушки подозревают в убийстве 23-летнего сожителя, который переехал к ней три недели назад. Он занялся обустройством квартиры, купил телевизор и планировал приобрести стиральную машину. После произошедшего мужчина скрылся, и его местоположение до сих пор остается неизвестным.
В Следственном управлении СКР по Москве сообщили, что по факту убийства девушки возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус. Он оказался местным фотографом.
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Теги:
Происшествия , Криминал , РУДН , СКР , Московский комсомолец , Москва
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