Студентку РУДН убили в Москве

В Москве нашли тело студентки РУДН

Дедушка и бабушка девушки обнаружили труп внучки на балконе ее квартиры. Последний раз родственники виделись в субботу, 7 декабря. Девушка немного приболела, и дедушка привез ей лекарства для полоскания горла. В воскресенье внучка на связь не выходила, а в понедельник прислала сообщение: «Дедуля, я плохо себя чувствую, целый день спала».

Обращение «дедуля» было нехарактерно для девушки, и на следующий день родственники решили навестить ее и обнаружили труп, обернутый в одеяло и со связанными ногами. При этом дверь в квартиру была закрыта — бабушка и дедушка открыли ее своим ключом.

В убийстве подозревается молодой человек студентки — 23-летний уроженец Чувашии. Три недели назад он переехал к ней в квартиру, а после убийства пропал.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.