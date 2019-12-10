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В Москве нашли тело студентки РУДН 

Рамблер + ещё 4 41 минуту назад
Студентку РУДН убили в Москве
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы обнаружен труп 20-летней студентки Российского университета дружбы народов (РУДН), пишет «Московский комсомолец».
Дедушка и бабушка девушки обнаружили труп внучки на балконе ее квартиры. Последний раз родственники виделись в субботу, 7 декабря. Девушка немного приболела, и дедушка привез ей лекарства для полоскания горла. В воскресенье внучка на связь не выходила, а в понедельник прислала сообщение: «Дедуля, я плохо себя чувствую, целый день спала».
Обращение «дедуля» было нехарактерно для девушки, и на следующий день родственники решили навестить ее и обнаружили труп, обернутый в одеяло и со связанными ногами. При этом дверь в квартиру была закрыта — бабушка и дедушка открыли ее своим ключом.
В убийстве подозревается молодой человек студентки — 23-летний уроженец Чувашии. Три недели назад он переехал к ней в квартиру, а после убийства пропал.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Криминал , РУДН , Московский комсомолец , Москва
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