Избиение девушки парнями попало на видео

Избиение 18-летней россиянки семью парнями из-за ориентации попало на видео

Избиение 18-летней Екатерины Лысых из-за внешнего вида и ориентации в одной из кофеен Санкт-Петербурга попало на камеры видеонаблюдения . Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео видно, что толпа людей забежала в кафе, в котором Лысых хотела спрятаться со своими подругами. Через некоторое время молодые люди побежали обратно, за ними вышла девушка. Она пыталась отбиваться, после чего молодой человек, стоящий рядом с витриной, с размаху ударил ее по лицу. Потерпевшая упала, ударившись головой об стул, у нее начались судороги.

Об избиении Екатерины Лысых стало известно 10 декабря. Как сообщило издание «Бумага», семеро парней оскорбляли девушку и ее подруг из-за внешнего вида и спрашивали их: «Вы что, лесбиянки?». Сначала мужчины шли за девушками по улице. Они попытались скрыться в кофейне, где одна попыталась достать перцовый баллончик и получила удар в лицо. Тогда Лысых решила заступиться за нее.

«Они стали убегать, а Катя побежала [за ними], чтоб просто крикнуть в след, какие они мрази…» — рассказала подруга Лысых.

Тогда парни несколько раз ударили 18-летнюю девушку по лицу, виску и голове и скрылись с места преступления.