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Опубликовано видео столкновения 50 машин на трассе в США
Рамблер
1 час назад
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В штате Айова на одной из дорог столкнулись 50 автомобилей. Из-за сильнейшего снегопада водители не справились с управлением, что и послужило образованию массовой аварии на дороге.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Происшествия
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Видео
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США