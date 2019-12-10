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Опубликовано видео столкновения 50 машин на трассе в США 

Рамблер 1 час назад
В штате Айова на одной из дорог столкнулись 50 автомобилей. Из-за сильнейшего снегопада водители не справились с управлением, что и послужило образованию массовой аварии на дороге.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Происшествия , Видео , США