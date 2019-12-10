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Пенсионерка шантажировала женатого мужчину секс-фантазией 

Рамблер 49 минут назад
Пенсионерка шантажировала женатого мужчину секс-фантазией
Фото: ТАСС
Британская пенсионерка шантажировала женатого мужчину и получила 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), угрожая ему убийством из-за сексуальной фантазии. Об этом сообщает Chronicle Live.
Мужчина рассказал 60-летней жительнице города Ньюкасл-апон-Тайн Лоррейн Кокс о своей фантазии заняться сексом втроем. Она согласилась воплотить его мечту вместе со своей подругой, а когда он передумал, начала его шантажировать. Кокс заявила, что бойфренд ее подруги узнал о планах мужчины, разозлился и может убить его, если тот не заплатит.
Вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчина передал Кокс тысячу фунтов (почти 84 тысячи рублей). Он начал регулярно встречаться с женщиной, каждый раз отдавая ей по тысяче фунтов. Шантаж продолжался около двух лет и прекратился, когда жена мужчины услышала телефонный разговор, в котором он признался, что больше не может платить.
После этого мужчина обратился в полицию. Кокс приговорили к двум годам тюрьмы. Во время суда стало известно, что она является матерью, бабушкой и ухаживает за тяжелобольным 43-летним партнером.
«Я потерял свою семью, свой брак и все свои сбережения из-за одной глупой ошибки», — заявил пострадавший мужчина после суда.
Как сообщал «Рамблер», ранее две жительницы Энгельса занялись сексом с 35-летним мужчиной из Саратова и стали жертвами шантажа. Мужчина снял секс с девушками на видео и требовал повторных встреч, угрожая опубликовать ролик. Девушки обратились в полицию, мужчина стал фигурантом расследования о нарушении неприкосновенности частной жизни и принуждении к сексу.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Ньюкасл-Апон-Тайн
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