Пенсионерка шантажировала женатого мужчину секс-фантазией

Британская пенсионерка шантажировала женатого мужчину и получила 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), угрожая ему убийством из-за сексуальной фантазии. Об этом сообщает Chronicle Live

Мужчина рассказал 60-летней жительнице города Ньюкасл-апон-Тайн Лоррейн Кокс о своей фантазии заняться сексом втроем. Она согласилась воплотить его мечту вместе со своей подругой, а когда он передумал, начала его шантажировать. Кокс заявила, что бойфренд ее подруги узнал о планах мужчины, разозлился и может убить его, если тот не заплатит.

Вместо того, чтобы обратиться в полицию, мужчина передал Кокс тысячу фунтов (почти 84 тысячи рублей). Он начал регулярно встречаться с женщиной, каждый раз отдавая ей по тысяче фунтов. Шантаж продолжался около двух лет и прекратился, когда жена мужчины услышала телефонный разговор, в котором он признался, что больше не может платить.

После этого мужчина обратился в полицию. Кокс приговорили к двум годам тюрьмы. Во время суда стало известно, что она является матерью, бабушкой и ухаживает за тяжелобольным 43-летним партнером.

«Я потерял свою семью, свой брак и все свои сбережения из-за одной глупой ошибки», — заявил пострадавший мужчина после суда.

Как сообщал «Рамблер», ранее две жительницы Энгельса занялись сексом с 35-летним мужчиной из Саратова и стали жертвами шантажа. Мужчина снял секс с девушками на видео и требовал повторных встреч, угрожая опубликовать ролик. Девушки обратились в полицию, мужчина стал фигурантом расследования о нарушении неприкосновенности частной жизни и принуждении к сексу.