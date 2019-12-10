Российский депутат попался на торговле наркотиками

Депутат совета муниципального района Ямало-Ненецкого автономного округа попался на торговле наркотиками. Cуд вынес обвинительный приговор чиновнику. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает издание «Сибирь. Реалии».

Мужчина был признан виновным в торговле наркотиками и приговорен к девяти годам колонии строгого режима . Имя осужденного не называется, но уголовное дело в его отношении было заведено в июне 2019 года. Депутат продал жителю Нарьян-Мара почти пять грамм гашиша за 10 тысяч рублей в подъезде дома.

После того, как мужчину задержали, он признал вину, но в ходе судебного заседания начал ее отрицать.