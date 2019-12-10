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В Якутске задержали члена отряда «шамана» Габышева, заявил адвокат 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Задержан член отряда якутского «шамана»
Фото: РИА Новости
Сотрудники УФСБ задержали во вторник в Якутске мужчину из окружения "шамана" Александра Габышева, сообщил РИА Новости адвокат "шамана" Борис Андреев.
"Днем мне позвонила Ольга Тимофеева (другой адвокат "шамана") и сообщила, что сотрудники УФСБ задержали Евгения Ростокина (Ворона, жителя Орегбурга) и повезли в управление. На каком основании задержали, мне неизвестно. Наверное, будут допрашивать. Она сказала, что Ростокину нужен адвокат. Я обзвонил пятерых знакомых адвокатов, но никто не пожелал взяться за это дело", — сказал Андреев.
По поводу местонахождения "шамана", по словам Андреева, пока нет информации.
Источник в правоохранительных органах Якутии рассказал РИА Новости, что в понедельник сотрудники УФСБ были у сестры Александра Габышева, чтобы передать повестку на его имя, но женщина отказалась брать повестку.
Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму. В воскресенье "шаман" снова отправился из Якутии в Москву, не предупредив своих адвокатов.
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Теги:
Происшествия , Другое , Ольга Тимофеева , Борис Андреев , ФСБ , РИА Новости , Якутск
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