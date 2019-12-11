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Политика

МВД оценило ущерб от киберпреступлений в России 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
МВД оценило ущерб от киберпреступлений в России
Фото: Кадр Из Фильма «Джейсон Борн»
Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко рассказал, что за первые девять месяцев 2019 года ущерб от киберпреступлений в России превысил 10 миллиардов рублей.
По словам Курносенко, информационные технологии применяются при совершении каждого седьмого преступления в нашей стране, причем больше всего таких преступлений совершено в крупных субъектах РФ.
За последние три года количество киберпреступлений в России выросло на 165 процентов. Так, в 2017 году их было 66 тысяч, в 2018 году — 175 тысяч, в январе-сентябре 2019 года — свыше 200 тысяч.
Примерно половину всех киберпреступлений составляют различные виды мошенничества, совершаемые с использованием возможностей Интернета, средств мобильной связи и банковских карт, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила за повышение ответственности за киберпреступления в финансовой сфере.
Читайте также: Как отличить сотрудников банка от киберпреступников
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Комментарии 1 
Теги:
Происшествия , Интернет , Андрей Курносенко , Эльвира Набиуллина , МВД , Центральный банк России
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