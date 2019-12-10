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Опека хочет лишить прав родителей прожившей в больнице пять лет девочки 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Проживший всю жизнь в больнице ребенок заинтересовал опеку
Фото: depositphotos.com
Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая всю жить, уже пять лет, живет в ом центре. Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты Москвы.
Власти Москвы не исключили, что "в случае выявления дополнительных обстоятельств" подадут иск о лишении матери и отца девочки родительских прав.
"Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах", — говорится в сообщении.
В перинатальный центр направили специалистов опеки и психолога, который будет заниматься с ребенком.
О ситуации стало известно в январе 2019 года, но суд не нашел угрозы жизни и здоровью девочки, так как родители оплачивают пребывание ребенка в больнице и работу няни.
В медицинском центре считают, что девочка здорова и может быть выписана домой, но родители отказывались забирать ребенка, так как считают ее неизлечимо больной.
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Теги:
Происшествия , Правительство Москвы
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