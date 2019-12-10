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Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии 

Рамблер 12 минут назад
Жертвами стрельбы в университетской больнице в Чехии стали шесть человек. Инцидент произошел в медицинском учреждении города Острава утром 10 декабря. Полиции не удалось задержать стрелявшего — на данный момент он объявлен в розыск. По некоторым сведениям, ищут высокого мужчину в красной куртке. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, здание оцеплено. Информации о том, есть ли среди погибших и пострадавших россияне, пока нет.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Чехия
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