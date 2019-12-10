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Происшествия

Мужчина открыл стрельбу после ссоры с таксистом в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мужчина открыл стрельбу после ссоры с таксистом
Фото: РИА Новости
Мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Варшавском шоссе в Москве, он задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Между таксистом и водителем иномарки произошла ссора. Водитель иномарки достал пистолет и выстрелил в асфальт, но пуля срикошетила в сторону таксиста. Пострадавший обратился в полицию», — сообщил источник ТАСС.
После этого был объявлен план «Перехват».
«Злоумышленника задержали на МКАД. У него изъяли травматический пистолет, из которого он выстрелил не менее пяти раз в сторону оппонента. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — добавил источник.
Напомним, 5 декабря в столичном главке МВД рассказали, что правоохранительные органы начали проверку по факту дорожного конфликта со стрельбой, произошедшего на северо-западе Москвы.
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Теги:
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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