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Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве 6 человек в чешской больнице 

Вечерняя Москва 1 час назад
Появилось фото подозреваемого в убийстве в больнице Чехии
Фото: РИА Новости
В Сети разместили фотографию предполагаемого стрелка, застрелившего несколько человек в краевой больнице чешского города Остраве. Снимок опубликован в Twitter полиции города.
Ранее стало известно, что неизвестный вошел в палату медучреждения и произвел несколько выстрелов. В результате погибли шесть человек.
Стражи порядка в настоящее время ведут поиски подозреваемого. По их данным, на нем красная куртка. Его рост — примерно 180 сантиметров.
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Теги:
Происшествия
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