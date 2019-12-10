Появилось фото подозреваемого в убийстве в больнице Чехии

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве 6 человек в чешской больнице

В Сети разместили фотографию предполагаемого стрелка, застрелившего несколько человек в краевой больнице чешского города Остраве. Снимок опубликован в Twitter полиции города.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Ранее стало известно, что неизвестный вошел в палату медучреждения и произвел несколько выстрелов. В результате погибли шесть человек.

Стражи порядка в настоящее время ведут поиски подозреваемого. По их данным, на нем красная куртка. Его рост — примерно 180 сантиметров.