Академию ФСБ в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Здание Академии ФСБ России на западе столицы проверяют в связи с угрозой взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании Академии ФСБ России на Мичуринском проспекте. Проводится проверка помещений», — сказал собеседник агентства, не уточнив, принято ли решение об эвакуации.
Утром 10 декабря источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва» об эвакуации Чертановского и Коптевского райсудов в связи с угрозой взрыва. На улицу вывели более 160 человек. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в 10 райсудов, часть из них после проверок вернулась к работе.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в течение нескольких дней в столице в связи с угрозой взрыва проводили эвакуации нескольких районных судов. Кроме того, были эвакуированы храм Христа Спасителя на ул. Волхонка, комплекс «Башня Федерация» на Пресненской набережной, Институт проблем механики им. А. Ишлинского на проспекте Вернадского и торговый центр «Кунцево Плаза» на ул. Ярцевская. Также сотрудники оперативных служб проверили на наличие взрывных устройств несколько десятков школ в разных округах Москвы. В общей сложности из зданий эвакуировали тысячи людей.