Сообщение об угрозе взрыва поступило в Верховный суд РФ

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Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Верховного суда России поступило второй раз за несколько дней. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Поступила информация о минировании Верховного суда РФ", — сказал собеседник агентства.

6 декабря неизвестный уже сообщал о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного суда России, информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.

Утром во вторник сообщалось о "минировании" 10 районных судов Москвы, информация об угрозе взрыва в большинстве из них не подтвердилась.