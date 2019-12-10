Сообщение об угрозе взрыва поступило в Верховный суд РФ 

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Верховного суда России поступило второй раз за несколько дней. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.
"Поступила информация о минировании Верховного суда РФ", — сказал собеседник агентства.
6 декабря неизвестный уже сообщал о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного суда России, информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.
Утром во вторник сообщалось о "минировании" 10 районных судов Москвы, информация об угрозе взрыва в большинстве из них не подтвердилась.