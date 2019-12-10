Мужчина жил с трупом отца из-за страха одиночества

Мужчина месяц прожил с трупом отца, боясь остаться в одиночестве

Японец в течение месяца ухаживал за телом умершего отца, не сообщая властям о случившемся, рассказала Lenta.ru.

На добровольное затворничество мужчина обрек себя вскоре после смерти матери около 40 лет назад. С тех пор он перестал покидать квартиру, а единственным средством к существованию была вначале зарплата отца, а позже его пенсия. Летом отец умер, но затворник не сказал о его смерти, а ухаживал за телом усопшего и периодически переодевал его. Полицию вызвали соседи, не выдержав запаха разлагающегося тела.

Во время суда 61-летний японец заявил, что не отдавал тело отца, чтобы не остаться в совершенном одиночестве.

«Мне было не с кем поговорить, поэтому я просто поддерживал бы все, как было», — сказал он.

Власти настаивали на том, что мужчина скрыл смерть отца, чтобы продолжать получать его пенсию. Суд приговорил затворника к 1 году тюрьмы с испытательным сроком.

Согласно статистике, в Японии насчитывается более миллиона добровольных затворников в возрасте от 15 до 64 лет. Такие люди не работают, не выходят на улицу, избегают посторонних, а живут исключительно за счет родных.