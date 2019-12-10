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Мужчина месяц прожил с трупом отца, боясь остаться в одиночестве 

Экспресс газета 35 минут назад
Мужчина жил с трупом отца из-за страха одиночества
Фото: REUTERS/Issei Kato
Японец в течение месяца ухаживал за телом умершего отца, не сообщая властям о случившемся, рассказала Lenta.ru.
На добровольное затворничество мужчина обрек себя вскоре после смерти матери около 40 лет назад. С тех пор он перестал покидать квартиру, а единственным средством к существованию была вначале зарплата отца, а позже его пенсия. Летом отец умер, но затворник не сказал о его смерти, а ухаживал за телом усопшего и периодически переодевал его. Полицию вызвали соседи, не выдержав запаха разлагающегося тела.
Во время суда 61-летний японец заявил, что не отдавал тело отца, чтобы не остаться в совершенном одиночестве.
«Мне было не с кем поговорить, поэтому я просто поддерживал бы все, как было», — сказал он.
Власти настаивали на том, что мужчина скрыл смерть отца, чтобы продолжать получать его пенсию. Суд приговорил затворника к 1 году тюрьмы с испытательным сроком.
Согласно статистике, в Японии насчитывается более миллиона добровольных затворников в возрасте от 15 до 64 лет. Такие люди не работают, не выходят на улицу, избегают посторонних, а живут исключительно за счет родных.
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Теги:
Происшествия , Lenta.ru
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