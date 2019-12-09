Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Происшествия
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
Политика
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
В мире

Опубликована предсмертная записка вице-губернатора Тамбовской области 

News.ru 11 часов назад
В Сеть попала предсмертная записка замглавы Тамбовской области Глеба Чулкова, выпавшего из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом.
Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьей, внуками. Хавал всё в одно рыло и откладывал на черный день. Синдром жадности или ещё что-то, — написал чиновник.
Он признался, что раньше его поведение казалось ему естественным, однако сейчас он осознал, что ошибался. По его словам, на него «настучали» 15–20 человек, с которыми он общался, именно из-за его поведения.
Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи, — заключил Чулков.
Правоохранительные органы подтвердили подлинность записки, сообщает «МК».
Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок». Чулков был назначен на должность заместителя главы администрации области в 2008 году. Он также являлся председателем комитета по управлению имуществом области с 2004 года, писал NEWS.ru.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
News.ru: последние новости
Главу филиала роддома в Москве арестовали по делу о халатности Главу филиала роддома в Москве арестовали по делу о халатности Сбежавший из нацпарка лев растерзал человека в Кении Сбежавший из нацпарка лев растерзал человека в Кении Двухлетний ребёнок провёл пять суток в квартире с мёртвой матерью Двухлетний ребёнок провёл пять суток в квартире с мёртвой матерью
Комментарии 8 
Теги:
Происшествия , Видео , Глеб Чулков , МВД , Тамбовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 213
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия»
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия» 17
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью 13
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение