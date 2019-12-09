Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора

Опубликована предсмертная записка вице-губернатора Тамбовской области

Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьей, внуками. Хавал всё в одно рыло и откладывал на черный день. Синдром жадности или ещё что-то, — написал чиновник.

Он признался, что раньше его поведение казалось ему естественным, однако сейчас он осознал, что ошибался. По его словам, на него «настучали» 15–20 человек, с которыми он общался, именно из-за его поведения.

Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев. Ничего не отдавал. Ни людям, просящим у меня помощи, — заключил Чулков.

Вице-губернатор был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок». Чулков был назначен на должность заместителя главы администрации области в 2008 году. Он также являлся председателем комитета по управлению имуществом области с 2004 года, писал NEWS.ru.