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Политика

Педофил совратил 36 российских школьниц за три года 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Педофил совратил 36 российских школьниц за три года
Фото: depositphotos.com
В Красноярске перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в педофилии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, с 2014 года по июнь 2017-го 38-летний мужчина находил в социальных сетях девочек в возрасте от 9 до 15 лет, проживающих в Красноярском крае, и переписывался с ними. Затем он отправлял им сообщения и фото сексуального характера. В ведомстве подчеркнули, что с двумя несовершеннолетними обвиняемый вступил в интимную связь. Всего от действий мужчины пострадали 36 несовершеннолетних.
Отмечается, что мужчина уже задержан, свою вину он признал частично. Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено сразу по четырем статьям УК РФ.
23 ноября стало известно, что в Иркутске 16-летний подросток остановил мужчину, который похитил девятилетнюю девочку на улице и попытался увезти ее.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , Красноярск
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