Сбежавший из нацпарка лев растерзал человека в Кении

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Лев сбежал из национального парка Найроби , который начинается в семи километрах от центра столицы Кении , и убил мужчину. Поисками животного занимаются сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы.

Парк частично огорожен электрическим забором, но не полностью изолирован. Это позволяет животным мигрировать в поисках пастбищ, отмечает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что попытка незаконной охоты в частном заповеднике Ingwelala Private Nature Reserve в ЮАР закончилась трагически для браконьера. Рейнджеры нашли разбросанные останки 46-летнего мужчины. Почти всё его тело, за исключением головы, было обглодано львами.