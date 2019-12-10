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Политика

Сбежавший из нацпарка лев растерзал человека в Кении 

News.ru 1 час назад
Сбежавший из нацпарка лев растерзал человека
Фото: РИА Новости
Лев сбежал из национального парка Найроби, который начинается в семи километрах от центра столицы Кении, и убил мужчину. Поисками животного занимаются сотрудники кенийской Службы охраны дикой природы.
Парк частично огорожен электрическим забором, но не полностью изолирован. Это позволяет животным мигрировать в поисках пастбищ, отмечает Daily Mail.
Ранее NEWS.ru писал, что попытка незаконной охоты в частном заповеднике Ingwelala Private Nature Reserve в ЮАР закончилась трагически для браконьера. Рейнджеры нашли разбросанные останки 46-летнего мужчины. Почти всё его тело, за исключением головы, было обглодано львами.
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Теги:
Происшествия , Кения , Найроби
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