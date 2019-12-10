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Политика

Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Северного острова Новой Зеландии, сообщило геологическое агентство GeoNet.
По данным агентства, эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах к югу от города Гисборн, где проживают около 37 тыс. человек, передает ТАСС. Очаг землетрясения находился на глубине 29 километров.
Информация о возможных пострадавших не поступала.
Напомним, в понедельник на одном из островов Новой Зеландии началось извержение вулкана. Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого. Устанавливается точное число погибших, официально подтверждено пять жертв, также ранее сообщалось о 10 пропавших без вести.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Новая Зеландия
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