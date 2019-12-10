Мать убила сына за опрокинутый телевизор

Американка из Иллинойса до смерти избила своего маленького сына, разозлившись на него из-за опрокинутого телевизора. Об этом сообщает Mirror

20-летняя Рионна Николс напала на ребенка на прошлой неделе. Мальчик попал в больницу с переломом черепа, ключицы и таза, отеком мозга и внутренним кровотечением. Спасти его не удалось.

Николс арестовали, она предстанет перед судом по обвинению в убийстве, пытках и жестоком обращении с детьми.

Тетя девушки призвала суд приговорить ее к самому суровому наказанию.

«Я надеюсь, она никогда не выйдет на свободу», — заявила женщина.

Как сообщал «Рамблер», ранее на Украине 19-летняя мать избила новорожденного ребенка, заперла в комнате и ушла на свидание. Мальчик выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Его мать заявила, что устала от постоянного крика младенца.