Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Происшествия
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
"Россия уступила Крым из-за ядерного оружия"
Политика

Мать убила сына за опрокинутый телевизор 

Рамблер 1 час назад
Мать убила сына за опрокинутый телевизор
Фото: ТАСС
Американка из Иллинойса до смерти избила своего маленького сына, разозлившись на него из-за опрокинутого телевизора. Об этом сообщает Mirror.
20-летняя Рионна Николс напала на ребенка на прошлой неделе. Мальчик попал в больницу с переломом черепа, ключицы и таза, отеком мозга и внутренним кровотечением. Спасти его не удалось.
Николс арестовали, она предстанет перед судом по обвинению в убийстве, пытках и жестоком обращении с детьми.
Тетя девушки призвала суд приговорить ее к самому суровому наказанию.
«Я надеюсь, она никогда не выйдет на свободу», — заявила женщина.
Как сообщал «Рамблер», ранее на Украине 19-летняя мать избила новорожденного ребенка, заперла в комнате и ушла на свидание. Мальчик выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Его мать заявила, что устала от постоянного крика младенца.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 8
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 213
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия»
«Россия уступила Крым из-за ядерного оружия» 17
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
00:49
Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение