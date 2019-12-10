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Человек погиб при пожаре во Внуково 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Человек погиб при пожаре во Внуково
Фото: РИА Новости
Тело человека обнаружено при тушении загоревшегося деревянного дома в московском районе Внуково.
Пожар произошёл в посёлке Толстопальцево на Луговой улице, его площадь составила 50 кв.м. Погибший обнаружен в очаге возгорания. На данный момент огонь локализован, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, микроавтобус с пассажирами в салоне загорелся в Тольятти утром во вторник, 10 декабря. Пострадавших и погибших нет. В момент возгорания в салоне находились шесть человек. Все они самостоятельно эвакуировались.
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Теги:
Происшествия , Международный аэропорт Внуково
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