Человек погиб при пожаре во Внуково

Тело человека обнаружено при тушении загоревшегося деревянного дома в московском районе Внуково

Пожар произошёл в посёлке Толстопальцево на Луговой улице, его площадь составила 50 кв.м. Погибший обнаружен в очаге возгорания. На данный момент огонь локализован, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, микроавтобус с пассажирами в салоне загорелся в Тольятти утром во вторник, 10 декабря. Пострадавших и погибших нет. В момент возгорания в салоне находились шесть человек. Все они самостоятельно эвакуировались.