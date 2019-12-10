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Политика

Сильный пожар вспыхнул на рынке в Баку 

Вести.Ru + ещё 12 2 часа назад
Сильный пожар вспыхнул на рынке в Баку
Фото: Вести.Ru
Сильный пожар вспыхнул на крупном оптовом рынке в Баку, над городом поднимается черный столб дыма. Очевидцы сняли на видео объятое пламенем здание.
Возгорание произошло ранним утром во вторник, 10 декабря, в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, когда на рынке строительных материалов Eurohome еще не было посетителей. По предварительной информации, огонь быстро распространился с одного магазина на соседние торговые точки.
Информации о пострадавших не поступало, к месту направлено несколько пожарных расчетов.
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Теги:
Происшествия , Кавказ , Катастрофы , Пожары , Баку
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