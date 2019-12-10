Сильный пожар вспыхнул на рынке в Баку

В торговом центре в Баку вспыхнул пожар. Торговая площадка была закрыта, посетителей не было. Огонь появился в одном из павильонов, а затем распространился по огромной площади. На место ЧП прибыли МЧС и 2 пожарных поезда с цистернами воды. Так же на подмогу вызвали 2 вертолета и самолет. По предварительным данным, в результате пожара пострадали 2 человека. Сейчас они находятся в больнице.
Опубликовано видео пожара на рынке в Баку
Фото: Вести.Ru
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