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Опубликовано видео пожара на рынке в Баку 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Сильный пожар вспыхнул на рынке в Баку
Фото: Вести.Ru
В торговом центре в Баку вспыхнул пожар. Торговая площадка была закрыта, посетителей не было. Огонь появился в одном из павильонов, а затем распространился по огромной площади. На место ЧП прибыли МЧС и 2 пожарных поезда с цистернами воды. Так же на подмогу вызвали 2 вертолета и самолет. По предварительным данным, в результате пожара пострадали 2 человека. Сейчас они находятся в больнице.
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Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , Баку
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